На Луганщине ищут глав РГА через соцпроект «LIFT»: Открыты вакансии

В Луганской области заработал социальный проект «LIFT», через который ищут руководителей районных государственных администраций (РГА). Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Уважаемые граждане! Пришло время перемен! По инициативе президента Украины для вас работает социальный проект "LIFT" – системное решение кадровых и административных вопросов. Реализуется стратегия объединения квалифицированных специалистов и инноваций. Мы ищем тех, кто может и готов возглавить районные государственные администрации и обеспечить развитие Луганщины», – говорится в сообщении.

Как отмечается, нужны креативные, честные, позитивные, готовые к изменениям, умные и способные брать на себя ответственность люди.

Всех неравнодушных приглашают поучаствовать в конкурсе – открыты вакансии. «Если вы активный генератор идей – оставьте резюме, презентуйте собственный замысел, отправьте готовый продукт, заполните анкету. Станьте частью нашей команды!», – резюмируется в сообщении.

Детали по ссылке.

Как сообщалось ранее, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Беловодской, Новопсковской, Попаснянской, Сватовской и Старобельской РГА на Луганщине. 22 июля глава государства уволил еще 5 глав районных государственных администраций – Белокуракинской, Троицкой, Новоадарской, Марковской и Кременской РГА. Позже был уволен глава Меловской РГА Артур Король.

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