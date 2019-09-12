Без диких справок: У Зеленского намерены платить пенсии неподконтрольному Донбассу

Фракция «Слуга народа» разрабатывает «дорожную карту», чтобы упростить жизнь жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 сентября, в кулуарах парламента заявила представитель правительства в Верховной Раде и народный депутат Украины Ирина Верещук.

По ее словам, на встрече лидеров стран-участников в «Нормандском формате» должна быть утверждена комплексная стратегия реинтеграции Донбасса и «дорожная карта» по ее реализации.

«Но я точно знаю, что люди, которые сейчас проживают на Донбассе, должны дождаться от парламента – не от США, Франции и Германии – решений: мы должны делать в парламенте все, чтобы упростить им жизнь. Мы на сегодня разрабатываем карту тех первых маленьких шагов, которые помогли бы людям, которые живут в прифронтовой зоне, хотя бы чувствовать себя людьми», – сказала она.

«Я говорю сейчас об упрощенном пересечении серой зоны, о логистических центрах на КПВВ, об упрощенной процедуре получения первого украинского паспорта детками, о получении пенсий, чтобы люди не стояли в очередях по 5-6 часов. Это те вещи, которые мы можем сделать уже в ближайшее время», – уточнила Верещук.

Депутат отметила, что среди стратегических задач по Донбассу – восстановление контроля над государственной границей и суверенитета на неподконтрольной территории.

«Люди, которые живут на оккупированных территориях, сейчас вынуждены [для получения пенсии] ездить каждый раз и сдавать справки, возвращаться назад. Мы рассматриваем, как сделать так, чтобы уменьшить количество пересечений линии соприкосновения, что очень тяжело им обходится, если говорить о жизни и здоровье. Я знаю, что там стоят в очередях по 7-8 часов. Если это делать 2-3 раза в неделю, это очень тяжело для людей», – продолжила нардеп.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о выплате украинских пенсий на неподконтрольной части Донбасса, нардеп заявила: «Да, мы хотим, чтобы там ходила гривна. Мы хотим, чтобы люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, могли иметь возможность делать это без диких справок, которые нужно постоянно сдавать».