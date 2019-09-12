В Дружковке произошло смертельное ДТП

В Краматорске (Донецкая обл.) автомобиль «Лада Калина» сбил 67-летнюю женщину. Об этом сегодня, 12 сентября сообщает пресс-служба краматорского отдела полиции ГУНП в Донецкой области.

Авария произошла вчера, 11 сентября. В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась в больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».