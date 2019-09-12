Выход Украины из договоров с Россией продолжится, – МИД

Выход Украины из договоров с Российской Федерацией продолжится после формирования нового руководства органов власти. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в комментарии «РБК-Украина».

Отметим, вчера российское издание «Коммерсант» сообщило, что Украина якобы приостановила расторжение соглашений с Россией. В украинском МИД эту информацию опровергают. «Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по РФ и СНГ в соответствие с национальными интересами Украины не прекращалась», – заявила Зеленко.

По ее словам, длительность процесса разрыва договоров вызвана объективными факторами, в частности, обязательными процедурами, а также необходимостью формирования органов власти после выборов.

Зеленко подчеркнула, что после формирования руководства всех причастных государственных учреждений работа по выходу из соглашений с Россией продолжится.