Жителей Донетчины предупреждают об опасном метеорологическом явлении

В Донецкой области синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, по данным Донецкого регионального центра по гидрометеорологии, ночью 12 сентября на юге Донецкой области ожидаются порывы восточного ветра скоростью 15-20 м/с, которые сохранятся до конца дня 12 сентября, а также сохранится высокая пожарная опасность 5-го класса на большинстве территории области.

А в Мариуполе ожидают чрезвычайную пожарную опасность 4 класса (первый уровень опасности, цвет желтый).