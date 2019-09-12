1 500 студентов борются за поездку в Нидерланды в рамках конкурса «Морское дело 2019»

12 сентября в 36 вузах Украины прошел первый отборочный этап проекта «Морское дело 2019». Благотворительный Фонд Бориса Колесникова проводит его второй раз для студентов, которые учатся на специальностях, связанных с кораблестроением, морским и речным транспортом. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

В конкурсе «Морское дело 2019» зарегистрировались 1 500 учащихся ведущих морских и транспортных вузов. В рамках первого этапа участники прошли тестирование по профильным предметам.

Свои поздравления со стартом проекта и лучшие пожелания участникам передал Президент благотворительного Фонда Борис Колесников. «Мой Фонд реализует "Морское дело" для талантливых, амбициозных и целеустремленных студентов. У победителей конкурса есть судьбоносная возможность пообщаться с лучшими представителями профессионального сообщества, обзавестись полезными знакомствами и связями, пройти стажировку за рубежом, а в дальнейшем применить полученный опыт в Украине. Сегодняшние конкурсанты завтра достойно представят нашу страну на международной арене, желаю им в этом успехов!», – говорит Борис Колесников.

Участников, которые преодолеют первый этап, далее ожидают тестирование по техническому английскому языку и презентация собственного проекта перед экспертами отрасли. Тридцать победителей «Морского дела 2019» с 5 по 8 ноября посетят Международную выставку речных и морских перевозок, портовых и морских технологий Europort 2019 в Нидерландах.

И преподаватели, и конкурсанты отмечают: «Морское дело» – шанс заявить о себе и своих достижениях, пройти серьезный тест на профпригодность. «Сегодня многие из наших студентов сделали первый шаг к своему профессиональному становлению. Они готовы выйти за рамки учебного процесса, подтвердить знания, представить перед большой аудиторией и экспертным жюри свои бизнес-проекты. Ребята на деле доказывают готовность учиться больше, чем требуется для получения диплома. Это значит, что они готовы развивать отечественную инфраструктуру, выходить на международный уровень. Замечательная идея конкурса – предоставить победителям возможность общаться, учиться у лидеров мирового рынка, ознакомиться с новинками, найти свою профессиональную нишу и место в профессии. Уверен, благодаря конкурсу Фонда Бориса Колесникова украинская морская отрасль обретет многих технически грамотных, высококлассных специалистов», – рассказывает директор Азовского морского института Национального университета «Одесская морская академия» Александр Лысый.

«Я впервые участвую в проекте «Морское дело». Сыграли свою роль победители первого сезона конкурса. Ребята привезли уйму фотографий и интересных рассказов. Первое впечатление – они приехали из Греции совершенно другими людьми, открытыми, мотивированными, у них появились цели и видение будущего. Многие впервые поехали за границу. Моя небольшая мечта – выйти в финал конкурса, ознакомиться с работами финалистов, а мечта покрупнее – поехать на выставку в Нидерланды», – делится Алексей Куделя, студент из Мариуполя.

Напомним, в 2018 году в образовательном конкурсе от Фонда Бориса Колесникова принимали участие 605 юных моряков. Победители проекта посетили международную выставку судостроительной промышленности и морского дела Posidonia 2018 в Афинах.