Лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера», – Зеленский

Лидеры Нормандской четверки в ходе планируемой встречи обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 сентября, в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«2 сентября состоялась встреча в Нормандском формате, не лидеров, а представителей четырех стран. Обсуждали все вопросы. Один из самых сложных вопросов – это "формула Штайнмайера". Этот вопрос также обсуждался», – сказал он.

«По поводу того, когда состоится встреча [лидеров стран-участниц Нормандского формата], сейчас, скажу честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре, потому что для меня окончание войны и возвращение всех наших пленных – приоритетное задание», – заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что освобождение 35 украинцев из России – первый шаг на пути урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. «"Формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться и по ним будут приниматься решения лидерами четырех стран [участниц Нормандского формата]. Мы должны обговорить все пункты Минских договоренностей», – подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, из них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

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