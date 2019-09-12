Луганщина: Стало известно, на сколько вырастут зарплаты педагогов в 2020 году

В Луганской области заработная плата педагогов в 2020 году в среднем вырастет на 59%. Об этом сегодня, 12 сентября, во время селекторного совещания сообщила директор департамента финансов Луганской облгосадминистрации Татьяна Аникиева, передает пресс-служба ЛугОГА.
Она напомнила, что в Украине с 1 января 2020 года вводится новая система оплаты труда педагогических работников, предусматривающая повышение должностных окладов от 20 до 70%.
«По нашим расчетам заработная плата педагогических работников в целом по Луганской области в 2020 году увеличится на 59%, в том числе за счет местных бюджетов – на 66%. В то же время для работников бюджетных учреждений всех отраслей заработная плата увеличится только на 13,2%», – сообщила Аникиева.
По информации директора департамента финансов, увеличение должностного оклада педагогических работников в 2020 году будет колебаться от 38,9% для музыкального руководителя детского сада, до 68,3% для учителя без категории, должностной оклад учителя высшей категории возрастет на 50,6%, директора общеобразовательного учреждения – в 2 раза, заведующего заведения дошкольного образования – в 2,6 раза.
Напомним, в Украине реформа оплаты труда предусматривает увеличение зарплаты для всех педагогов от 20 до 70% уже в следующем году, а также поэтапное продолжение повышения зарплаты для них до 2023 года.
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