«Дорожная карта» по Донбассу будет иметь четкие сроки, – Зеленский

Украина готовит к встрече в Нормандском формате «дорожную карту» по Донбассу, где будут прописаны сроки выполнения пунктов Минских соглашений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 сентября, в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. И для меня это самое главное, поэтому я обещать ничего не хочу. Ближайший шаг мой – это встреча в Нормандском формате, и я верю, что на этой встрече мы сможем решить много ключевых и сложных элементов Минских договоренностей. Я думаю, что это будет ближайший контакт с президентом РФ», – сказал он.

По его словам, при этом украинская сторона «не будет терять ни одного дня, ожидая встречи в Нормандском формате», и продолжает активные переговоры по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

«На минских встречах мы обсуждаем этапы возвращения всех наших украинских пленных. Сроки и этапы», – добавил президент Украины.

Зеленский также анонсировал, что лидеры Нормандской четверки в ходе планируемой встречи обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, из них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

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