В «ЛНР» «гаишников» за взятку отдали под «суд»

На неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области «сотрудники ГАИ» из Стаханова (после переименования – Кадиевка) привлечены к «уголовной ответственности» за получение взятки и «служебный подлог». Об этом сегодня, 12 сентября, в «генеральной прокуратуре ЛНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«ГАИшников» обвинили в получении взятки в сумме 14 тыс. руб. от гражданина «Ч» за непривлечение последнего к «административной ответственности» за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. После этого «сотрудники ГАИ» были задержаны с поличным

Сообщается также, что задержанные, «действуя по предварительному сговору, составляли подложные административные протоколы за якобы совершенные водителями административные правонарушения, за которые предусмотрено менее строгое наказание, и при этом за свои незаконные действия получали от водителей денежные средства. Также сотрудники ГИБДД составляли подложные постановления на водителей о нарушениях ПДД, тем самым незаконно привлекая их к административной ответственности за несовершенные ими проступки».

В отношении задержанных «возбудили уголовное дело и направили его в суд».