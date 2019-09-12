Прокурор Донецкой области уволен с занимаемой должности

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Донецкой области Евгения Бондаренко. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей», – говорится в сообщении.

«Ранее генеральным прокурором были уволены прокуроры Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей», – напомнили в ГПУ.