Ремонт моста у Станицы Луганской: Украинские специалисты работали под разрушенной частью (Фото)

Сегодня, 12 сентября, украинские специалисты работали у излома моста, расположенного вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.), и непосредственно под разрушенной частью. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, специалисты ООО «Уктрансмост», райавтодора, инженерная группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), рабочие лесхоза, 3 пиротехнические группы ГСЧС приступили к работам в 7:30. Также была задействована необходимая техника.

В 8:00 после обследования территории пиротехниками работники ООО «Укртрансмост» начали работы под разрушенной частью моста. «Они продолжили очищать территорию от срезанных деревьев, металлических конструкций, корчевали пни», – говорится в сообщении.

Специалисты райавтодора, лесхоза и ГСЧС срезали деревья и кустарники на левой обочине дороги. Также личным составом ГСЧС с помощью автокрана, грузового автомобиля и трактора был продолжен вывоз ранее срезанных деревьев.

Пиротехническое подразделение ГСЧС занималось очисткой левой части дороги от взрывоопасных предметов. Всего с начала обследования левой обочины дороги обнаружено и обезврежено 362 единицы взрывоопасных предметов.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».

Как заявил председатель ЛугОВГА Виталий Комарницкий, в процессе восстановления разрушенной части моста у КПВВ «Станица Луганская» наблюдаются системные сдвиги.

Также сообщалось, что с 9 сентября украинская сторона начала очистку площадки под разрушенной частью моста у Станицы Луганской для проведения подготовительных работ по строительству обходного моста. Работы будут проходить ежедневно 8:00 до 17:00, в том числе и в выходные дни.

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