В СБУ собираются использовать опыт стран НАТО при реформе спецслужбы

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, опыт каких стран используют в процессе реформирования ведомства. Об этом сообщили в спецслужбе в ответе на информационный запрос « УНН».

« Во время подготовки предложений и проекта по реформированию Службы безопасности Украины был учтен опыт иностранных спецслужб стран – членов ЕС и НАТО. В частности Великобритании, Французской Республики, Королевства Швеции, Польши, Румынии, Литовской Республики, США и других», – сообщили в спецслужбе.