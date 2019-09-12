В СБУ собираются использовать опыт стран НАТО при реформе спецслужбы

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, опыт каких стран используют в процессе реформирования ведомства. Об этом сообщили в спецслужбе в ответе на информационный запрос «УНН».
«Во время подготовки предложений и проекта по реформированию Службы безопасности Украины был учтен опыт иностранных спецслужб стран – членов ЕС и НАТО. В частности Великобритании, Французской Республики, Королевства Швеции, Польши, Румынии, Литовской Республики, США и других», – сообщили в спецслужбе.
В СБУ добавили, что одним из примеров развития взаимодействия с иностранными партнерами в рамках внедрения реформы является развитие национальной системы кибербезопасности при техническом содействии иностранных партнеров в рамках соглашения «О реализации трастового фонда Украина-НАТО». «СБУ разработан комплексный законопроект, предусматривающий выложить Закон Украины "О Службе безопасности Украины" в новой редакции, а также внести изменения в ряд других законов Украины», – подытожили в СБУ.
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