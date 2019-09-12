Педагог из Мариуполя вошла в ТОП-10 лучших учителей Украины

Учительница экономики, музыкального искусства и основ здоровья мариупольской специальной общеобразовательной школы-интерната № 37 Татьяна Рудас вошла в ТОП-10 учителей ежегодной национальной премии Global Teacher Prize Ukraine*. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, она стала одной из лучших вместе с преподавателями из Запорожья, Львова, Винницы и Харькова.

Как сообщается, Татьяна работала учителем-дефектологом в школе-интернате для детей с особыми образовательными потребностями. Большинство детей в ее школе были из семей в сложных жизненных обстоятельствах, поэтому она нашла свой подход, который назвала «терапия любовью». «На выходных она вместе с детьми варила борщ, пекла пирожки, играла в игры, смотрела видео, ходила на рыбалку. Через несколько лет дети из "самого тяжелого" класса стали сплоченным коллективом. Ученики этой учительницы не участвуют в олимпиадах, но у них есть свои большие достижения – они приобретают навыки: разговаривать, читать, писать, обслуживать себя в быту», – говорится в сообщении.

В прошлом году победителями Global Teacher Prize Ukraine стали учителя из Запорожья и Черновцов – Александр Жук и Пауль Пшеничка.

Напомним, учительница английского языка мариупольской общеобразовательной школы № 51 Анастасия Яровая вошла в ТОП-50 учителей Global Teacher Prize Ukraine. Она стала одной из лучших вместе с преподавателями из Киева, Львова, Чернигова, Бахмута.

Как сообщалось ранее, пять учебных заведений Донецкой области, в том числе Мариуполя, попали в рейтинг «ТОП-200 школ Украины».

* Global Teacher Prize Ukraine была основана в 2017 году. Победитель получает 250 тыс. грн, поездку в Дубай на Global Education & Skills Forum в марте 2020 года, один год обучения от «Освитории» и ценные призы. Миссия премии – подчеркнуть важность педагогов в Украине. На первом конкурсном этапе учителя вошли в ТОП-50. После Skype-собеседования и написания эссе определили ТОП-10. Победитель станет известен 5 октября.

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