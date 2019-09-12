Идентификация в «Ощадбанке»: Переселенцы жалуются на требование оформить страховку

Требования сотрудников «Ощадбанка» оформления страховки во время прохождения переселенцами-пенсионерами процедуры идентификации являются незаконными. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в последнее время к правозащитникам участились обращения от переселенцев с такой проблематикой. Прямая речь: «Мои родители переселенцы-пенсионеры. Недавно им подошло время проходить идентификацию. Они пошли в отделение "Ощадбанка". Сотрудница им сказала, что идентификацию они не пройдут, если не внесут плату…Ну, не подпишут страховку. Они люди не молодые. Им дали – они могли и подписать. Скажите – это вообще законно? Что без страховки идентификации не будет? Это чем-то регулируется? Если действия "Ощадбанка" незаконны, а сотрудники все равно требуют – куда жаловаться?».

По данным правозащитников, такие обращения фиксировались из Запорожья, Киево-Святошинского района Киева, Краматорска (Донецкая обл.).

«Требования оформления страховки – незаконны», – подчеркивают правозащитники.

В таких случаях в общественной организации рекомендуют жаловаться:

На «горячую линию» «Ощадбанка» по телефону 0 800 210 800, указывая конкретное отделение и населенный пункт. Правительственную «горячую линию» 1545. Через сайт «Ощадбанка» (https://www.oschadbank.ua/ua/callback).

«Знайте свои права, защищайте свои права!», – призывают правозащитники.

Также в организации обратились к руководству «Ощадбанка», с просьбой разъяснять сотрудникам отделений порядка идентификации пенсионеров и необходимых документов для прохождения идентификации.

В свою очередь, переселенцы в комментариях поделились своим опытом:

Татьяна: «Мне так карточку не давали без страховки 250 грн, г. Лиман»;

Olga: «Мариуполь. При попытке получить пенсию в кассе, выдают только 2 тысячи, остальное – либо после оплаты какой-то страховки, либо в банкомате (с которым пожилой человек не умеет обращаться). Не знаю, насколько это законно»;

Ольга: «Абсолютно незаконно! Как только вы скажете, что сейчас позвоните на горячую линию и зафиксируете факт неправомерного требования в таком- то отделении Ощада, тон кассира мгновенно меняется: мол, я всего лишь предложила, т. п. Сталкиваюсь с этим практически каждый раз при прохождении идентификации в Мариуполе, только вариации оформления страховки разнятся – от требования до вежливого предложения. Всем знакомым переселенцам популярно растолковала, что никто не вправе даже гривну с них снять за идентификацию или выдачу денег через кассу. И в очереди пару раз разъяснила зашуганным пенсионным туристам то же самое под недовольное шипение ощадбанковских сотрудниц»;

от требования до вежливого предложения. Всем знакомым переселенцам популярно растолковала, что никто не вправе даже гривну с них снять за идентификацию или выдачу денег через кассу. И в очереди пару раз разъяснила зашуганным пенсионным туристам то же самое под недовольное шипение ощадбанковских сотрудниц»; Наталья: «В августе 2018 года подобная ситуация была с моей мамой, в Краматорске ее заставили при прохождении идентификации оплатить страховку. Я подала жалобу на горячую линию Ощадбанка с требованием письменного ответа, через несколько месяцев повторно интересовалась процессом ответа, ответили, что он готовится, но до сих пор (!) не получила ни звонка, ни письма»;

Анастасия: «Харьков тоже самое»;

Валерия: «В прошлом году в Ощадбанк, г. Украинск, сказали – если не оформите страховку, будет заблокирована карта. На просьбу показать на основании какого закона это требуется, психанули. Оформила за 100 грн, т. к. просто нет сил с кем-либо спорить, так скоро на лбу клеймо поставят "переселенец, осторожно"...»;

Светлана: «В Запорожье сотрудницу это не напугало и звонок не помог. Требовала купить страховку за 150 гривен!!! В итоге просто обратились в другое отделение города!».

О том, что необходимо переселенцу-пенсионеру для прохождения идентификации, читайте здесь.

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