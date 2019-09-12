Стало известно, насколько снизят цену на газ для населения на сентябрь

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену на газ для нужд населения и других потребителей, которая будет действовать в сентябре. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба компании НАК «Нафтогаз Украины».

Цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабмина «Некоторые вопросы деятельности акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

Таким образом, цена газа, по которой «Нафтогаз Украины» будет продавать его в сентябре газсбытам и поставлять потребителям, определена на уровне 4 493,64 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку). По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Нацкомиссией регулирования энергетики для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

В целом с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей, снижена почти на 28%.

«С завершением теплой поры года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него – как на европейском рынке, так и в Украине. С учетом этого и чтобы защитить потребителей от сезонного колебания цен, Нафтогаз предлагает воспользоваться предложением "Газовый запас" и приобрести газ на всю зиму по фиксированной летней цене. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо обратиться к своему поставщику газа, подписать дополнительное соглашение и оплатить необходимые объемы газа в срок до 25 сентября », – говорится в сообщении .