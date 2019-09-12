Блоки АЭС – на ремонте: Основная нагрузка в отопительный сезон ляжет на ТЭС

Производители электроэнергии готовятся к отопительному сезону. В этом году теплостанциям придется непросто. Ремонты на блоках атомных станций затянулись, поэтому ТЭС сожгли больше угля, чтобы страна была со светом. И зимой топлива нужно будет еще больше, передает телеканал «Украина».

На угольном складе Криворожской теплоэлектростанции, казалось бы, топлива для работы энергоблоков достаточно. Но если посмотреть на весь состав сверху, становится понятно – уголь в дефиците.

Состав – величиной с 9 футбольных полей – вмещает почти миллион тонн угля. Однако сейчас он заполнен углем «антрацит» лишь на 5%.

«На складе сегодня 54 тыс. тонн угля. Это приблизительно на 21-22 дня работы одного энергоблока», – говорит директор ДТЭК Криворожская ТЭС Сергей Дегтяренко.

Криворожская теплоэлектростанция – одна из крупнейших в Украине. Более 50-ти лет она работала на антрацитовом угле, которое везли с востока Украины. Все «антрацитовые» шахты остались на неподконтрольной территории. Топливо для блоков энергетики сначала вынуждены были покупать за рубежом. Импортный уголь тоже ввозят с перебоями, поэтому с лета и до начала отопительного сезона все 10 энергоблоков не работают. Топливо энергетики берегут для зимы.

«ТЭС остановлена на ноль. Немного тревожно по поводу завтрашнего дня. За будущее энергетики страны», – отмечает старший машинист энергоблоков Сергей Мехоношин.

Однако станция получила шанс на вторую жизнь. В апреле первый блок Криворожской ТЭС начали переоборудовать, чтобы она смогла работать на газовом угле, который добывают на подконтрольной Украине территории. «Основная трудность в том, что мы устанавливаем новое оборудование на уже действующем блоке, на котором осталось старое оборудование. И задача – не повредить его», – поясняет директор ДТЭК Криворожская ТЭС.

В переоборудование энергоблока мощностью более 300 МВт компания ДТЭК инвестировала почти 300 млн грн. Свет и тепло энергоблок начнет производить уже в октябре, когда начнется отопительный сезон. Мощности одного такого энергоблока хватит, чтобы обеспечить электроэнергией более 200 тыс. семей.

В отопительный период теплоэлектростанциям придется включать в работу больше энергоблоков, чем обычно. Все из-за ремонта на атомных станциях – как минимум 5 из 15 блоков АЭС до января не будут действовать. Поэтому энергетики на ТЭС готовятся к максимальной нагрузке.

«Снижение генерации на атомных станциях – проблема для энергосистемы. У нас может сложиться дефицит мощности. Единственные станции, которые могут сбалансировать систему, – тепловые электростанции. Потому что только они могут нести базовую нагрузку», – комментирует заместитель председателя правления НЭК «Укрэнерго» Андрей Немировский.

Ранее ДТЭК потратила еще полмиллиарда гривен на переоборудование 4-х энергоблоков Приднепровской ТЭС. Они уже производят электроэнергию на отечественном газовом угле. Эта ТЭС уже более не зависит от импортного антрацита. В следующем году обещают перевести на газовую марку угля еще один блок.

«Перевод блоков ТЭС из антрацита на украинской уголь является нашим вкладом в обеспечении независимости, в стабильном прохождении отопительного сезона. Прохождение зимнего периода является чрезвычайно важной задачей для компании ДТЭК. Мы всегда подставляли плечо украинской энергосистеме в период пиковых нагрузок. Именно зимой, когда есть большая потребность в свете и в тепле, наши тепловые станции работают на полную мощность», – подчеркнул генеральный директор «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук.

Уже в октябре тепловики готовятся сжигать угля, примерно, как зимой – ведь блоки атомных станций еще не запустят. Однако уверяют, что и в этом году приложат максимум усилий, чтобы страна была со светом и теплом.