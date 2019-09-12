Дело МН17: Цемах вернулся на неподконтрольную Донетчину и не собирается нанимать адвоката

Владимир Цемах, подозреваемый в причастности к авиакатастрофе самолета рейса МН17, вместе с дочерью вернулся на неподконтрольный Донбасс и не собирается нанимать адвоката. Об этом сообщила его дочь Мария Левченко-Цемах в интервью российскому изданию «Настоящее время».

В частности, Мария Левченко-Цемах подтвердила, что ее отец вернулся на неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой области. На вопрос «Какие у вас планы дальше?». Мария ответила: «Жить».

Она отказалась говорить, виновен ли ее отец в катастрофе пассажирского лайнера, в которой погибли 300 человек. Нидерланды, напомним, считают Цемаха основным подозреваемым в этом деле. Это же 11 сентября подтвердила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири со ссылкой на заявление Международной следственной группы.

Мария Левченко Цемах, со своей стороны, заявила, что ее отец уже дал все показания «всем сторонам», которые от него показания хотели получить.

Отдельно она заметила, что, по ее данным, ее отец все еще находится в статусе свидетеля, и семья не будет нанимать ему адвоката. «Адвоката мы нанимать не будем. Зачем нам адвокат, в связи с чем? Адвоката нанимают, когда человека в чем-то подозревают, обвиняют, и он может быть виновен. Отцу нанимать адвоката незачем. Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего», – подчеркнула она.

Она подтвердила, что Владимира Цемаха допрашивали следователи из Нидерландов. «Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность», – заметила она.

Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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