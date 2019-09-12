Малышу из Мариуполя подарили возможность услышать окружающий мир (Видео)

В семье Тиховых из Мариуполя (Донецкая обл.) сын Даниил – первенец. Они мечтают о счастливом будущем для своего малыша, но пока мальчик имеет проблемы со слухом, сердцем и другие болезни. Решить первую проблему способны слуховые аппараты. Однако сбор средств на дорогостоящие устройства займет годы, а терять время нельзя.

О появлении ребенка пара мечтала с самого бракосочетания. Радости не должно было быть и конца, но первые диагнозы врачей прозвучали как приговор. «Сразу от рождения мы находились в больнице и проводили полное обследование. 4 степень тугоухости», – говорит мать Ольга Тихова.

В то же время у мальчика были обнаружены патологии с сердцем и другими органами. Но именно решение проблемы со слухом было на первом месте. «Аппараты не дешевые и так просто нам не дались. А любой родитель хочет, чтоб ребенок слышал уже сейчас, а не завтра», – сказал отец Владислав Тихов.

К тому же шансы научиться говорить в таких случаях угасают на глазах. «Ушная раковинка все растет. Поэтому непосредственно нужно надевать слуховые аппараты и чем раньше, тем лучше. Чтобы ребенок раньше научился слышать, раньше научился разговаривать», – объяснила слухопротезист Наталья Кузнецова.

В кабинете врача Даниил ведет себя, как почти все дети, – капризничает. На всевозможных обследованиях мальчик бывает чаще, чем дома. «Пытаемся везде успеть, чтобы наш ребенок был как и все дети», – говорит отец мальчика.

Сегодня, 12 сентября, для супругов Тиховых был самый ожидаемый визит в больницу. Их сын получил возможность услышать окружающий мир. Своевременную помощь оказал Фонд Рината Ахметова. Для Даниила подобрали сверхчувствительные и надежные аппараты. «Слуховой аппарат идет как мини-компьютер, то есть он усовершенствован очень многими умными качествами, такие как: шумоподавление, защита от влаги, пыли или грязи, что немаловажно для маленьких деток», – рассказала слухопротезист.

Ольга Тихова не смогла сдержать слез. Такая поддержка придает новые силы. Впереди родителей и сына ждет кропотливая работа – занятия со специалистами. И тогда у Даниила есть все шансы слышать этот мир. «Возлагаем очень огромные надежды на эти слуховые аппараты. Я думаю, что нашему сыну это даст огромный-огромный шанс на нормальное, адаптированное, самостоятельное будущее», – поделилась Ольга Тихова.

Системную поддержку таким детям, как Даниил, Фонд Рината Ахметова предоставляет с 2007 года. Благодаря этому слышать может 151 ребенок.

Источник: ТК «Донбасс»