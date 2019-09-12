Гражданские заложники, пропавшие без вести и члены их семей: Ситуация со статусом и соцзащитой

В Украине до сих пор законодательно не урегулирован правовой статус гражданских заложников и членов их семей, нет и соответствующих механизмов по обеспечению их социальной защиты и реабилитации. А вопрос гражданских лиц, пропавших без вести, и членов их семей в полной мере не координируется на общегосударственном уровне и не производится на местном. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Так, в Офисе омбудсмена обсудили оказание поддержки и обеспечения соцзащиты членов семей гражданских заложников, участников АТО/ООС и пропавших без вести в связи с временной оккупацией и вооруженным конфликтом.

Во встрече под председательством представителя уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод Лидии Козуб участвовали представители Международного Комитета Красного Креста (МККК), Международной организации по миграции (МОМ), Центра психологической реабилитации Национального университета Киево-Могилянской Академии, общественной организаций «Всеукраинское движение матерей и родственников участников АТО «Берегиня»», общественной организации «Блакитний птах» («Голубая птица»).

«Участники мероприятия отметили отсутствие законодательного регулирования вопроса оказания помощи лицам, которые вернулись из плена/мест незаконного содержания страной-оккупантом, представителями оккупационной власти и незаконными вооруженными группировками и членам их семей. Этот вопрос пока только нарабатывается», – говорится в сообщении.

По словам Лидии Козуб, указанные проблемные вопросы длительное время остаются не урегулированными. «Участники мероприятия договорились о налаживании эффективного взаимодействия для скорейшего решения имеющихся проблем и обеспечения права указанной категории лиц на социальную защиту и получение государственной поддержки», – подытожили в пресс-службе.

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