Денежное обеспечение: Военные будут получать от 20 до 60 тыс.грн.

Генеральный штаб ВСУ предлагает отказаться от советской системы денежного довольствия и перейти на систему по стандартам армий стран НАТО, в частности американской. Тезисы доклада представителя Генштаба по внедрению перспективной системы денежного обеспечения военнослужащих ВСУ опубликовал сегодня, 12 сентября, «Украинский милитарный портал».

Сейчас денежное обеспечение военных ВСУ построено на тех же принципах, что и в Советской армии. С целью создания перспективной системы рабочая группа проанализировала системы денежного обеспечения вооруженных сил США, Канады Великобритании, ФРГ, Франции Италии, Турции. Израиля, Чехии, Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Литвы. Системы в этих странах в целом схожи и базируются на выплатах по воинскому званию, а различия заключаются в способе стимулирования продолжительности военной службы, видах и размерах дополнительных видов денежного обеспечения, доля которых составляет примерно 20-30% от размера месячного денежного обеспечения.

Например, в американской системе (применяется в армиях США, Германии, Турции, Литве) размер базовой выплаты зависит от звания и выслуги лет (составляет около 80% ГЗ), все дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера определяются в «твердых» размерах.

Это позволяет достигать максимального результата при минимуме затрат и обеспечивает значительную экономию средств (каждая выплата стимулирует конкретного военнослужащего в конкретной ситуации служебного положения), стимулирует персонал к длительному прохождению службы, росту профессионального мастерства и карьеры (базовый оклад по разному растет с выслугой для каждого звания), позволяет проводить ротацию военных на любые должности в пределах одного звания, упрощает проведение расчетов при формировании госбюджета.

Польская система имеет, как преимущества, так и недостатки, среди которых коррупционная составляющая (выплата премий и установления отдельных надбавок решением командира) и процентный размер отдельных надбавок, который не является эффективным (платить большую надбавку за выслугу лет лейтенанту с выслугой более 10 лет не является эффективным).

За основу перспективной системы денежного обеспечения ВСУ предлагается принять именно американскую систему, поскольку именно система кадрового менеджмента ВС США является базовым ориентиром при разработке перспективной системы кадрового менеджмента ВС Украины.

Предложенную систему предлагается адаптировать с учетом особенностей прохождения службы в ВС Украины, перспективной иерархии военных званий, сроков выслуги в воинских званиях и сроков контрактов.

Размер базовой выплаты предлагается устанавливать в зависимости от воинского звания, предусмотренного занимаемой должности и календарной выслуги лет военнослужащего в соответствующем воинском звании (должностные оклады соответственно будут отменены).

Кроме того, предлагается разработать систему надбавок стимулирующего и компенсационного характера (до 30% от общего размера месячного денежного обеспечения).