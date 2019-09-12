Вы все оплатите дважды: Эксперты оценили риски повышения налогов для промышленников

Народные депутаты только планируют рассмотреть законопроект о повышении налогов для промышленности, а эксперты и предприятия уже посчитали – платить почти в 4 раза больше. Горняки и металлурги уже пересматривают свои бюджеты, а придется это сделать каждому украинцу. Ведь налоги для промышленности отразятся на кошельке обычных людей, передает телеканал «Украина».

Например, на горных комбинатах (добывающих железную руду, которую металлурги превращают в железо и сталь) – работают тысячи людей. В промышленных регионах альтернативной работы почти нет. А может и этой не быть. Новый законопроект, изменяющий систему налогообложения промышленности, уже зарегистрирован в парламенте. Если нардепы проголосуют, то только на карьере более в Кривом Роге около 50 тыс. человек останутся ни с чем. В проект прописаны не просто изменения – промышленные компании могут зажать налогами, заставить их платить за землю и продукцию из железной руды почти в 4 раза больше, чем сейчас.

«Под вопросом рабочие места. Непосредственно на [наших] предприятиях 35%. С учетом, что пострадают и смежные производства, это фактически можно на "3" сразу умножить. Потеряют те же "Укрзализныця", порты и пр. Фактически для экономики страны будет нанесен огромный урон», – считает президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Экономисты говорят, что первый налоговый удар примут горняки.

Если этот закон примут, то больше всего пострадают горно-обогатительные предприятия и металлургический сектор. Из-за существенного роста рентных платежей и увеличения налогового давления инвесторам не выгодно будет вкладывать деньги в модернизацию производственных мощностей и развитие предприятий. Ведь продукция станет неконкурентоспособной.

Бывшие нардепы предупреждают: при новых налогах под угрозой окажется энергонезависимость всей страны.

«Только в металлургии – одной из базовых отраслей отечественной экономики – налоговая нагрузка возрастет в 3-4 раза! Рента за добычу топлива и полезных ископаемых повышается еще больше, поэтому о перспективах повышения собственной добычи природного газа и нефти и обеспечения энергетической независимости можно просто забыть», – отмечает экс-нардеп Олег Ляшко.

Чрезмерные налоги повлекут за собой подорожание продукции, которую экспортирует Украина за границу. Европейские покупатели за дорого брать ее не будут. Украина будет терять выручку в долларах и евро, которую получает за товары. Курс гривны, которая крепла в последнее время, пойдет вниз.

«Вы все оплатите дважды. Сходите в супермаркет, посмотрите на полки и добавьте к цене 10-15-20%. Ухудшение налогового климата означает, что в страну будет инвестироваться меньше денег чем инвестируется сейчас», – подчеркивает экономический эксперт Владимир Федорин.

О повышении налогов говорили в парламентском Комитете финансовой и налоговой политики. Настаивают – спешить с законом не стоит. «Мы не собераемся принимать его быстрыми темпами. Принимать [нужно] качественным документом. Я убежден, что мы услышим друг друга, и найдем нужный баланс в пределах комитета финансов и налоговой политики», – прокомментировал Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Решили к дискуссии вернуться через неделю. А пока – обсудить рисковые моменты с промышленниками.