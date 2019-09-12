Уволен Аброськин и еще два зама Авакова

В соответствии с приказом министра внутренних дел из рядов Национальной полиции уволен первый заместитель председателя НПУ – руководителя криминальной полиции генерала полиции второго ранга Вячеслав Аброськин, заместителя председателя – начальника Главного следственного управления генерала полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель председателя – начальник Департамента защиты экономики генерала полиции третьего ранга Игоря Купранця. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Кроме этого, приказом министра внутренних дел на должность первого заместителя председателя Национальной полиции – руководителя криминальной полиции назначен генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль, который ранее занимал должность начальника Департамента внутренней безопасности НПУ.

Подполковник полиции Максим Цуцкиридзе, который занимал должность заместителя руководителя ГСУ, решением министра назначен заместителем председателя Национальной полиции – руководителем Главного следственного управления. «Заместители председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад прекратили свою службу в органах Нацполиции. Они служили украинскому народу в сверхтяжелый переходный период для правоохранительных органов и во время войны на Донбассе. Спасибо за службу каждому. Новым руководителям желаю служить достойно во имя Украины. Не подведи!», – отметил Арсен Аваков.