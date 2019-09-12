Стоимость проезда в транспорте: В Краматорске – дорожает, в Славянске – дешевеет (Видео)

В Краматорске (Донецкая обл.) дорожает проезд в общественном транспорте. Горожане возмущены, потому что качество перевозок не соответствует стоимости. А в Славянске, наоборот, поездка в троллейбусе подешевела. Однако и там не все радуются.

Так, теперь краматорчане платят за проезд 7 грн в маршрутке, 6 грн – в коммунальном автобусе и 5 грн – в троллейбусе. Такие тарифы установил горисполком. Краматорчанин Михаил Таган говорит, что понимает причины подорожания в коммунальном транспорте. А вот почему придется больше платить за поездку в старых разбитых маршрутках, мужчина не знает. «Парк обновляется постепенно. Имеется ввиду коммунальный. Сейчас новый. А Газели все они же уже… ну, я скажу, не ахти», – говорит он.

Краматорчанка Татьяна Гутырева считает, что это еще корректно сказано. «Ужасные. В маршрутках ужасные условия!», – отмечает она.

Инициировали подорожание именно частные перевозчики. Как объяснили, чтобы поднять зарплаты водителям. Обещают купить и новые микроавтобусы.

По словам Краматорского городского головы Андрея Панкова, если этого не произойдет, в следующем году с ними не заключат соглашение. «Многое, конечно, мы не учли в договоре, когда проходил прошлый конкурс. В 20-м году будет новый конкурс, где мы ужесточим условия по качеству перевозок. Они уже сегодня понимают это. Я знаю, что они уже приобретают. Уже 5 новых автобусов средней величины. И дальше они эту программу будут продолжать. Транспорт будет обновляться», – сообщил мэр.

Тем временем власти надеются, что на повышении тарифа троллейбусное управление дополнительно будет зарабатывать до 2,5 млн грн в месяц.

А в Славянске стоимость проезда в троллейбусах уменьшилась, так как решение чиновников о подорожании отменил Донецкий окружной суд. И теперь поездка в этом транспорте вместо 4 грн стоит 3 грн.

Но житель города Даниил Кравелис радоваться не спешит. Он обеспокоен, как бы со временем это не привело к еще большему росту тарифов. Кроме того, по мнению студента, лучше платить больше, но ездить с комфортом. «Реально 5 гривен. 5, а в маршрутках – 7. Если повышать, то чтобы уже было более рентабельно. Но потом нужно будет еще закупать новое оборудование, потому что у нас реально после восьми не уехать на тралике. По сравнению даже с Краматорском, который чуть ли не круглосуточный», – сказал он.

В горсовете Славянска пока не комментируют, будут ли чиновники обжаловать решение суда или инициировать очередное подорожание тарифов.

Источник: ТК «Донбасс»

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