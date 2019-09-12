Возвращение пленных: Зеленский рассказал, что обсуждают сроки и этапы

Наряду с подготовкой к встрече в «Нормандском формате» продолжается работа над картой имплементации Минских договоренностей с определением четких сроков реализации этапов. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо встречи с представителями СМИ в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

«Мы действительно будем готовиться к "Нормандскому формату". Есть Минские договоренности, есть "Нормандский формат", но, кроме этого, мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. И для меня это самое главное», – сказал глава государства

«Мы не будем терять сейчас ни дня, ожидая только встречи в "Нормандском формате". Вы знаете, что у нас есть встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Именно в Минске мы обсуждаем этапы возвращения всех наших граждан. Сроки и этапы», – добавил президент Украины.

Глава государства также поздравил с возвращением на Родину удерживаемых в РФ украинцев. «Это большое счастье для семей этих людей и для каждого из нас», – сказал он.

Со своей стороны Сауле Ниинистьо заявил, что Финляндия постоянно оказывала поддержку Украине и готова продолжать это делать. «Это связано не столько с председательством в ЕС. Мы делали то же еще во время начала кризисного состояния и событий в Крыму. Я встречался со многими своими коллегами по всему миру и всегда подчеркивал украинском вопросе во время этих встреч. Итак, этот вопрос стоял на нашей повестке дня и оставаться там», – сказал президент Финляндии.