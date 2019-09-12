«Доступное жилье»: Сколько переселенцев и участников АТО ждут своей очереди

В реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находятся 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

Так, сегодня глава правления Госмолодежьжилья Сергей Комнатный встретился с представителями общественных организаций, которые вот уже 5 лет подряд сотрудничают с Фондом для решения вопроса обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников антитеррористической операции. «Ведь по состоянию на 01.09.2019 открытый реестр кандидатов на получение государственной поддержки по этой программе, который ведет Госмолодежьжилье, насчитывает 12 325 семей, из которых 8 225 семей ВПЛ и 1911 – участников АТО. И это только вершина айсберга: в целом по стране сотни тысяч семей украинцев остро нуждаются в собственном жилье. При этом следует сказать откровенно: большинство людей не проявляют желания регистрироваться для участия в госпрограмме, потому что не верят в реальность возможности получить помощь от государства», – говорится в сообщении.

Во время встречи заместитель главы общественной организации «Ясна» Елена Зубко отметила, что сегодня программа «Доступное жилье» для ВПЛ является единственной возможностью решить их жилищный вопрос, ведь других общегосударственных программ для этой категории украинцев вообще не существует.

По мнению Комнатного, способствовать финансовому наполнению проектов строительства жилья для ВПЛ и других социально незащищенных слоев населения может и должно стать сотрудничество национальных органов власти с Банком развития Совета Европы (БРСЕ) – основным донором подобных проектов в современной Европе.

Как сообщалось ранее, желающие участвовать в программе «Доступное жилье» могут подать соответствующие заявления онлайн.

Напомним, что в Украине по программе «Доступное жилье», начиная с 2017 года, 273 семьи ВПЛ приобрели собственное жилье (из них в 2018 году – 208 семей ВПЛ).

Читайте также: