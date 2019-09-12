НБУ и МВФ в Киеве провели переговоры

Национальный банк Украины (НБУ) и Международный валютный фонд (МВФ) начали совместную работу над новой программой сотрудничества. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

«Сегодня состоялась первая встреча Правления Национального банка с миссией МВФ, которая прибыла в Украину. Во встрече приняли участие Председатель Национального банка Яков Смолий, первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Олег Чурий, а также представители миссии МВФ во главе с Роном ван Руденом!», – говорится в сообщении.

В течение встречи Яков Смолий подчеркнул, что сотрудничество с Международным валютным фондом является крайне важным для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине. Прежде всего потому, что это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможен долгосрочный рост украинской экономики.

Также сотрудничество с МВФ открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию.

«Представители Международного валютного фонда выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программе сотрудничества», – отметили в НБУ.