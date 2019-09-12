Жилищный и Трудовой кодексы: Украина хочет отказаться от советских норм

Украина намерена окончательно избавиться от советского наследия и максимально интегрироваться в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюланд, сообщает сегодня, 12 сентября, пресс-служба Кабмина.

«Наши страны имеют общий исторический опыт. Верю, что Украина, наконец, окажется в европейской семье, и мы снова встретимся в рамках объединения», – сказал Алексей Гончарук.

Он отметил, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок и отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и является абсолютно неэффективными. «Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году», – сказал премьер-министр.

Алексей Гончарук добавил, что его правительство заинтересовано в том, чтобы глубже понять опыт Эстонии в построении «государства в смартфоне» и применении современных технологий в управлении государством, ведь Эстония первой в мире внедрила концепцию электронного управления.

Глава правительства также надеется, что сотрудничество между бизнесом и гражданским обществом двух стран будет крепче с каждым годом.

Он добавил, что новое правительство знает об отдельных сложности работы эстонских компаний в Украине. «Моя команда обо всех кейсах знает. Мы уделяем много внимания этим вопросам. Надеюсь, что в ближайшее время найдем решение, которое позволит нам защитить права эстонских инвесторов в Украине», – добавил председатель правительства.