Из России – фильм о войне: В Мариуполе стартовал международный кинофестиваль (Видео)

Сегодня, 13 сентября, в Мариуполе открылся IX Международный кинофестиваль «Кино и Ты». За победу будут бороться работы почти 40 стран мира. Будет представлено игровое, документальное и анимационное кино, клипы и специальная номинация – «Снято в Мариуполе».

Инга Пилипчук – из Германии. Она соавтор документального фильма «Аня и Сережа». Эта лента участвует в номинации «Снято в Мариуполе».

«Фильм об Ане и Сереже. Это двое замечательных молодых людей из Мариуполя с которыми мы с режиссеркой Ивет Лёкер познакомились в 2017 году. Тогда им было по 17 лет и они делали супер-интересные акции, например – против сексуальной объективации женщин, против насилия, против сексизма. Молодые люди, которые хотят изменить что-то в обществе, и этим они нас заинтересовали», – пояснила Инга.

«Донбасс забыта война» – это пятый документальный фильм Марека Сигача из Польши. Фильм о конфликте на востоке Украины. Эту ленту автор снял на передовой 2 года назад. «Этот фильм показывает, как люди уже теряют силы по поводу этой войны, теряют надежду и хотят просто, чтобы все было уже спокойно», – прокомментировал автор.

Анжела Гусева приехала из России с короткометражным фильмом о войне «Torture». «Лента о том, как война делает из людей – нелюдей. Это экранизация рассказа французского писателя Анри Барбюса. Это правдивая история, основанная на реальных событиях. Как во время Первой мировой войны одну пару, которая не хотела разлучаться, поймали подпольщики, связали вместе и пытали», – делится она

Ян-Уильям Булт – из Нидерландов. Он ездит по миру и создает кино и телепродукты. И учит это делать других. Только что мужчина побывал в Кыргызстане. Далее следует в Колумбию. Но перед этим на мариупольском фестивале проведет мастер-класс.

«То, что я собираюсь здесь делать, – мастер-класс по моей медийной философии для детей. Она называется "Дети – в центре". По этой философи, дети – самостоятельные. Они прекрасно могут учиться сами. Не обязательно всегда держать их за руку. Эта философия предполагает совершенно иной способ создания фильмов и телепередач с детьми», – отметил Булт.

Из более тысячи фильмов – отобрали 250. На фестивале работает жюри международной и национальной программ. «Программа очень насыщенная – 11 локаций. Детские показы, взрослые показы, внеконкурсные, творческие встречи, кастинги от одесской киностудии. Мастер-классы от известных продюсеров Украины, Нидерландов, Франции», – рассказывает директор фестиваля Ольга Новикова.

Фестиваль завершится в воскресенье, 15 сентября. А победители повезут домой в качестве призов – стеклянных китов.

Источник: ТК «Сигма»