Значит, это надолго: В «ДНР» выдали долгосрочные банковские карты

В «ДНР» прошла смена банковских карт, выдаваемых «Центральным республиканским банком». Если предыдущие были сроком на 1 год, то в этот на картах указан срок действия – 3 года. Об этом «Донецким новостям» рассказали жители Донецка.

«ЦРБ ДНР» – это единственный банк, действующий с 2014 года в «республике». С весны 2015 года он запустил безналичное обслуживание зарплатных, пенсионных и социальных выплат.

«Чтобы получить карту пенсионеру, нужно прийти в отделение банка, предоставить оригинал паспорта – или гражданина Украины (но с местной пропиской), или ДНР, плюс ИНН. А также нужно принести с собой копии этих документов. Выдают бланк – пишешь заявление. И получаешь карту», – рассказывает пенсионерка Валентина Петровна.

Она добавляет, что изначально при перечислении пенсии нужно было обязательно снять деньги – либо все, либо часть (официально звучит – провести любую расчетную операцию по карте) – в течение 2-х месяцев. «Если не успел – то выплаты останавливают. Не приостанавливают, как в Украине, когда ты потом можешь забрать деньги. А именно останавливают. И нужно тогда идти в пенсионный фонд, писать новое заявление на получение пенсии. За период, пока заявление рассматривается, – деньги не выплачивают. А за 2 месяца не все успевали получать – кто-то уехал за пределы ДНР к родным, на лечение, на подработки, да хоть в больнице лежал. Понятно, что так республика экономила средства. Но вот с августа этот период увеличили до 6 месяцев», – продолжает дончанка.

На многих предприятиях «ДНР» заплата также начисляется на банковские карты «центробанка». Но здесь выдача карт и обмен на новые происходила централизовано. «Мы принесли в бухгалтерию (на других предприятиях – отделы кадров этим занимались) копии паспорта и кода ИНН. Потом приехал представитель "центробанка", привез всем карты, и мы их на работе получили. Да, у новых карт действительно срок действия – 3 года», – говорит дончанин Виктор.

Он отмечает, что зарплата на карты поступает, но вот последний год ее выплачивают с задержками. «Основная проблема – низкие зарплаты, и то, что и этот мизер мы получаем с задержками. Вот сейчас нам часть за конец июля еще не отдали. И август соответственно. Обещают, но не отдают. И это уже где-то третий раз такое за этот год. Руководство говорит – мы не виноваты, это все "Внешторгсервис" (управляющая компания, под которую отдали все "национализированные" промышленные предприятия, – ред.). Этот "Внешторгсервис" полностью распоряжается нашей продукцией – торгует ею, вывозит в Россию и пр. Продукцию забирает, а деньги за нее не возвращает. Некоторые долги тянутся с 2015 года, с момента как нас "национализировали". Уже на забастовку побивают, но люди боятся. И не столько уже "подвалов", сколько остаться без работы. Ее здесь мало», – делится мужчина, который работает на одном из промышленных предприятий.

Но не все предприятия «республики» начисляют зарплату на карты. Частники вообще ведут «теневой» бизнес, даже не оформляя сотрудников. Но даже отдельные промышленные предприятия до сих пор отказываются переходить на банковские карты. «А у нас на работе, как в Советском Союзе. Аванс и зарплата – через кассу, стоим в очереди и потом расписываемся в бумажных ведомостях. На карты выплачивают на тех предприятиях, которые заключили договор с "Центральным республиканским банком". Наше – нет, т.к. это дополнительные расходы, наверное», – рассказал дончанин Олег, работающий на предприятии угольной промышленности.

Жители Донецка подтверждают, что банковскими картами «ЦРБ ДНР» можно расплатиться через кассовые терминалы во всех крупных сетевых магазинах – супермаркетах «Первый республиканский», «Обжора», «Молоко», гипермаркетах «Галактика» (бывший «Эпицентр»), «республиканском» «Ашане» и пр. «В небольших магазинах, в бутиках, в большинстве отделов торговых центов – нет. А в так сказать централизованной сети – да, можно платить», – отметила дончанка Ольга.

На всю «ДНР», согласно данным «ЦРБ», по состоянию на сентябрь установлено всего 197 банкоматов и 202 терминалов самообслуживания. Все пропорционально количеству населения. Например:

Донецк: 103 отделения «ЦРБ ДНР», 90 банкоматов, 112 терминалов;

Горловка: 25 отделений, 21 банкомат, 10 терминалов;

Харцызск: 11 отделений, 6 банкоматов, 3 терминала;

Ясиноватая: 3 отделения, 4 банкомата, 3 терминала;

Седово: 1 отделение, 1 банкомат, 0 терминалов.

Еще одна особенность работы банкоматов в «ДНР» – в последнее время минимальная купюра в них номиналом 500 руб. (192 грн). Если пенсия, скажем, 4100-4400 руб., то ее уже полностью не снимешь. Жители считают, что это также один из «республиканских» способов «экономить» их деньги.

«Когда нам выдавали карты на год (точнее – на 11 месяцев), то казалось, что чего-то или опасаются, или что-то знают, раз не дают на дольше. И думалось, что значит, через год что-то произойдет. Может, вернемся в Украину, может, присоединят к России. Но когда сейчас выдали карты сроком уже на 3 года, стало понятно: эта ситуация – надолго», – резюмировала Валентина Петровна.

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