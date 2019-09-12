Свобода передвижения в Азовском море важна не только для Украины, – экс-командующий сил НАТО в ЕС

Украина должна пытаться доказать НАТО и Европейскому Союзу, что свобода передвижения на море, в частности в Керченском проливе, так же важна для них, как и для нее. Об этом заявил бывший Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав, в интервью «Громадському».

«Я думаю, что главное на месте Украины, самая трудная часть этой истории – как Украина сможет доказать всему миру, в частности НАТО и ЕС, и другим: вот эта свобода передвижения в море так же важна для вас, как и для нас. И это у нас всех есть проблема с нашей страной-соседом о свободе прохождения в Азовье и Керченском проливе. Если удастся этот вопрос решить политически, я не сомневаюсь, что получится и в военном плане», – отметил он.

По словам Бридлава, это нормальная ситуация, когда НАТО может помочь странам, которые не являются его членами. А сама идея постоянного присутствия международных флотов в Черном море, вблизи Керчи и других важных местах необходима.

«Существует много флотов крупнейших государств мира, для которых значительной частью их миссии является – поддерживать свободу передвижения во всех мировых водах. Рассматривают ли они Азовское море как международное водное пространство, которое делит более чем одна страна? Я думаю, что да. По меньшей мере потому, что здесь расположен Мариуполь (Донецкая обл., – ред.) и ряд других портов, которые очень важны, и ваше влияние зависит от возможности использовать эти порты. И я, вместе с другими специалистами, настаиваю, что это то, что надо пытаться донести. И сама идея постоянного присутствия международных флотов в Черном море, вблизи Керчи и других важных местах необходимо. Мы все в этом заинтересованы. У вас будет возможность свободно контролировать эти воды, чтобы беспрепятственно торговать со всем миром», – отметил Бридлав.