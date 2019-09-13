«Лесной человек»: Житель Славянска по полгода отшельничает в лесу (Фото)

Фотограф и художник из Славянска Владимир Станков ежегодно на 6 месяцев уезжает в лес, где живет дикарем на берегу реки Оскол. «Лесного человека» местные и отдыхающие по привычке называют «Бородой», пишет онлайн-журнал «Свои».

Владимиру уже 64 года, и такой образ жизни ведет на протяжение 29 лет. Он уезжает из Славянска в апреле, а возвращается в октябре.

«По 15-20 километров тут хожу, гуляю, делаю фото. Приезжаю и выкладываю свои работы в сеть. Места каждый год меняются, что-то падает, что-то растет. Где я живу, например, раньше была проезжая дорога», – рассказывает «отшельник».

У Владимира уже огромное портфолио фото природы. Камеру он всегда держит при себе, и не только ради того, чтобы не упустить удачный кадр. Как-то вандалы разломали сборной домик, который мужчина каждое лето устанавливал на своей поляне. Дом разрушили, а металл и прочие ценности унесли.

«Когда ездил в город оформлять пенсию, то инструмент, домик, печь украли. Теперь инструмент и камеру ношу с собой. Все украденное – барахло, а вот инструмент деда еще был, и печь друг сделал», – говорит Станков.

Прошло несколько лет, как Владимир отстроил новую хижину, все вещи он по-прежнему хранит в поселке у знакомых, а в сезон забирает и с нуля обустраивает лагерь.

Отправляясь на полгода в дикую жизнь, Владимир запасается крупами. Только в сезон овощей ездит на электричке в Изюм. Ранее пытался разбить огород на берегу Оскола, растил овощи и даже кукурузу. Огородничество стало отнимать много времени, и «Борода» решил отказаться от этой затеи.

В лесу он даже нашел способ готовить хлеб. Сам вымешивает тесто и печет его в самодельной хлебопечке – в выварке на кострище, выложенном кирпичом. А со временем начал делать вино.

В лесу собирает ягоды, яблоки, груши, грибы, разные травы. Травы настаивает на водке, и благодаря этому зеленкой и йодом не пользуется уже много лет. «Для этого есть тысячелистник. Все растения – антисептики, но тысячелистник – это чудо наяву», – говорит Владимир.

За 29 лет «отшельник» повстречал в лесу немало диких животных, с некоторыми даже поладил. «Как война началась, зверей стало больше. Раньше косули сюда не приходили, а сейчас прям тут топчутся, а еще – тушканчики, зайцы, аисты, цапли. Звери не боятся, в том году с ласками игрался, как с котятами. Они чувствуют, что я тут долго, и принюхались. На том берегу волки уже лет пять как появились. Я в том сезоне познакомился с одним – не съел меня», – рассказывает мужчина.

Дополняет, что кабаны переселились в эти места лет 13 назад, раньше жили выше. «Тут есть даже белогрудый орел, как американский. Я думал, что кто-то попутал, а потом сам увидел. Это же заповедником считается, поэтому удивляться нечему», – заключает он.

В реке есть даже морская рыба: бычок кочегар, рыба-игла.

Однажды к Владимиру в спальник заползла змея, но он среагировал без паники, и все обошлось.