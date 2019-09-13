«Лисичанскводоканал» подключают к энергоснабжению: Проблемы и решения

На Луганщине депутаты Лисичанского городского совета в четверг, 12 сентября, на внеочередной сессии приняли решение выделить 1,5 млн грн ЛКСП «Лисичанскводоканал» на оплату долгов по электроэнергии. После этого водоканал, который с 10 сентября обесточен из-за долгов перед энергетиками, начали подключать к электроснабжению. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО»).

«Начато частично подключение объектов Лисичанского водоканала к энергоснабжению! После принятого на сессии решения о выделении средств, ООО "ЛЭО" очередной раз идет навстречу. Водники обещают погасить незначительную сумму задолженности до конца недели. Однако, напряжение все равно сохраняется. Ждем теперь шагов навстречу от руководства города и Лисичанского водоканала», – говорится в сообщении.

На сессии горсовета директор «ЛЭО» Андрей Колосов в очередной раз предупредил, что кредитовать водоканал энергетики больше не могут, а сумма в 1,5 млн грн не погасит старые долги. «Я хочу, чтобы водоканал начал выполнять свои обязательства, которые они на себя брали, пусть устно, по оплате старого долга», – сказал он.

Помимо 1,5 млн грн энергетики требуют оплату хотя бы 500 тыс. грн в счет старого долга. «С завтрашнего дня хотя бы по 100 тыс. грн эти деньги должны поступать. В случае непоступления этих денег хотя бы один день просрочки, мы просто отключаем», – заявил директор «ЛЭО».

Денег на это у водоканала нет, но с условиями «ЛЭО» в мэрии согласились под личную ответственность.

По словам мэра Лисичанска Сергея Шилина, проблему водоканала решают и на уровне города, и на уровне области, и с участием представителей президента Украины. «Я думаю, на следующей неделе мы встретимся с международными организациями, которые будут готовы помочь "Лисинскводоканалу". При поддержке замгубернатора, при поддержке представителя президента в областном совете, я думаю, мы чего-то достигнем», – сказал он.

«На сегодня есть долг "Лисичанскводоканала" в 140 млн грн, и те устные обязательства, которые были между Батуковым и Колосовым, они должны выполнять. Я неоднократно говорил об этом руководителю горводоканала. Мы будем ежедневно перечислять по 100 тыс. грн на расчетный счет "ЛЭО", чтобы до конца месяца или до конца следующей рабочей недели закрыть эти 500 тыс. грн. Я думаю, мы будем платить и "Энера-Восток" на следующей неделе. С понедельника заплатим "ЛЭО" и полностью до конца недели закроем [долг] по "Энера-Восток". А со следующей недели – до 30 сентября мы будем пытаться делать предоплату, чтобы нас снова в начале месяца "ЛЭО" и "Энера-Восток" не отключали», – прокомментировал мэр Лисичанска.

Напомним, в августе и в сентябре в Луганской области в Лисичанске, Новодружеске и Приволье жители по трое суток находились без централизованного водоснабжения. Энергетики обесточивали объекты водоканала из-за долгов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Ирта FAX»

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