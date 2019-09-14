Порошенко увидел в обновлении ЦИК предпосылки для выборов на неподконтрольном Донбассе

Полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) может быть связано с планами проведения выборов на неподконтрольных правительству территориях Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Особое беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения компонента безопасности Минских соглашений они могут состояться на российских условиях. Неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим», – написал он.

«Голосуя за увольнение ЦИК, [парламентское] большинство выстрелило себе в ногу. Собственным сомнительным решением подставило под сомнение легитимность и президента, и парламента. Ведь комиссия не проработала и года, безупречно провела две избирательные кампании. Международные организации и наблюдатели выборы президента и ВР признали соответствующими европейским стандартам», – заявил Порошенко.

Как сообщалось ранее, 13 сентября Верховная Рада Украины проголосовала за полное изменение состава Центральной избирательной комиссии. Соответствующее решение поддержал 341 народный депутат.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что местные выборы в Украине могут пройти одновременно и на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. При этом он уточнил, что выборы на временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской и Донецкой областей должны состояться при условии освобождения этих районов от Российской Федерации.

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