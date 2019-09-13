Реально ли провести местные выборы на неподконтрольном Донбассе, – мнение

Для проведения местных выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе в настоящее время нет механизма. Как сообщают «Донецкие новости», об этом 12 сентября в кулуарах парламента заявила представитель правительства в Верховной Раде и народный депутат Украины Ирина Верещук.

«Я не представляю, как можно провести выборы, когда мы не контролируем этот процесс. ЦИК, УИК – кто их будет формировать? Что это будет – особый порядок? И кто тогда будет баллотироваться на тех территориях? Это вопросы, которые сейчас нужно задавать, но задавать некому, потому что на сегодня российская сторона требует проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях. Фактически, чтобы мы не контролировали, а они избрали и нам делегировали. Но это невозможно», – комментирует Верещук.

«Если международные партнеры могут предложить, пусть расскажут, как в рамках украинского законодательства провести такие выборы. А принимать отдельный закон для проведения выборов на неподконтрольных территориях, где писать, что Украина делегирует право проведения выборов – кому? Как юрист, я не понимаю, что нужно изменить, тем более как нужно изменить, чтобы такие выборы провести на неподконтрольной территории. "Формула Штайнмайера" – это хорошо. Я ее прочла вдоль и поперек 38 раз, только я не увидела механизма, как в действующем законодательном поле провести такие выборы», – резюмировала нардеп.

При этом представитель правительства в Верховной Раде сообщила, что фракция «Слуга народа» разрабатывает механизм для выплаты украинских пенсий жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и комплексную «дорожную карту» по реинтеграции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки в ходе планируемой встречи обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу.

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