Получение украинских паспортов для жителей неподконтрольного Донбасса может стать проще

Получение паспортов Украины для жителей неподконтрольной украинским властям территории Донбасса должно стать проще. Как сообщают «Донецкие новости», об этом 12 сентября в кулуарах парламента заявила представитель правительства в Верховной Раде и народный депутат Украины Ирина Верещук.

«Я знаю, что есть проблемы с получением паспорта. Например, 16 лет исполняется, нужно, чтобы двое родителей приехали на неоккупированную территорию и там целая процедура. Если мы можем это сделать через электронный кабинет, если мы можем это сделать через интернет и одного выезда, например, будет достаточно, нужно это рассмотреть», – сказала она.

По ее словам, также нужно решить проблему с очередями на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. «Все стоят в общей очереди, но есть люди, которые каждый день пересекают КПВВ в силу обстоятельств – работающие, едут к родственникам или больным родителям, а живут буквально село в село. Нужно сделать упрощенное движение для этих людей», – отметила Верещук.

«Сейчас мы разрабатываем целую дорожную карту, чтобы помочь людям, чтобы они чувствовали заботу государства. И, конечно, это мост в Станице Луганской, и это логистика», – добавила нардеп.

Она также сообщила, что фракция «Слуга народа» разрабатывает механизм для выплаты украинских пенсий жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

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