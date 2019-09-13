В Украине намного улучшилось мнение людей о политике (Инфографика)

В Украине после смены власти в стране резко улучшились настроения населения в отношении государственной политики. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в результатах опроса*, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Согласно опросу, 55% респондентов считают, что Украина двигается в правильном направлении, 18% – в неправильном, еще 26% – не определились. По сравнению с аналогичным опросом в феврале 2019 года количество украинцев, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении, выросло более чем в 2 раза – с 21% до 55%.

Скриншот отчета

Наиболее оптимистично оценивают направление развития Украины молодежь и избиратели партии «Слуга народа».

По регионам положительные оценки распределились так:

запад – 61%;

юг – 57%;

центр – 53%;

восток – 48%.

Скриншот отчета

*Опрос был проведен социологической группой «Рейтинг» с 6 по 10 сентября 2019 года в формате личных интервью на всей территории Украины. Были опрошены 2500 человек в возрасте 18 лет и старше. Репрезентативная погрешность выборки – 2%.

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