Ситуация в пунктах пропуска утром 13 сентября: Проезда ожидали 255 авто

Сегодня утром, 13 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 43,9 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10375 человек и 1235 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9265 человек и 1550 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8840 человек и 1640 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3855 человек и 795 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11575 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 255 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/70;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Алексей: «8:28. "Каргилл" в Украину на подъеме на мост машин 10».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Василий: «05:20. Еленовка. В Украину. Машин 60+. Бойкая торговля местами в очереди».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «8:11. В Октябре в Мариуполь чуть дальше камышей по состоянию на сейчас»;

Василий: «8:22. Еленовка. До 2-го туалета основная. Движение пока слабое. Но надежда на то, что всех кого надо "обилетили" и очередь дойдет до нас скоро».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.