Освобожден из-под стражи один из переданных из «ЛНР» осужденных, – Денисова

Освобожден из-под стражи один из переданных из «ЛНР» на подконтрольную украинским властям территорию осужденных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, Александр является одним из 54 человек, которые 12 сентября были перемещены на подконтрольную территорию из мест лишения свободы на неподконтрольной части Луганской области. «Он был освобожден из-под стражи в связи с истечением срока отбывания наказания, в соответствии с так называемым "законом Савченко", после прохождения всех необходимых процедур», – написала Денисова.

«Решение об освобождении украинский суд принял еще 2,5 года назад. Но оккупационная власть продолжала держать его за решеткой все это время. Восстановить его права удалось только после перевода на подконтрольную правительству Украины территорию. И для этого понадобилось меньше суток», – добавила она.

Напомним, 12 сентября на мосту у города Счастье (Луганская обл.) состоялась передача осужденных с неподконтрольной украинским властям части территории.

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