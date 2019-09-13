Сводка из зоны ООС за 12 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из минометов калибром 120 мм и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Верхнеторецкого – из стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из миномета калибром 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – из стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

в районе Зайцево – из миномета калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Травневого – из минометов калибром 82 мм;

вблизи Луганского – из миномета калибром 120 мм;

неподалеку Майорска – из миномета калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Зайцево, применив миномет калибром 82 мм.

В «ДНР» сообщают, что «2 дома и хозяйственная постройка в Горловке повреждены сегодня утром минометным огнем со стороны армии Киева».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и Логвиново. Огонь велся из минометов калибрами 82 мм и 120 мм, АГС-17 и крупнокалиберного пулемета».

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