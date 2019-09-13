Сводка из зоны ООС за 12 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:
- неподалеку Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного – из минометов калибром 120 мм и стрелкового оружия;
- неподалеку Новогнатовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Верхнеторецкого – из стрелкового оружия;
- неподалеку Авдеевки – из миномета калибром 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово – из стрелкового оружия;
- неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия;
- вблизи Широкино – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- в районе Зайцево – из миномета калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новгородского – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Травневого – из минометов калибром 82 мм;
- вблизи Луганского – из миномета калибром 120 мм;
- неподалеку Майорска – из миномета калибром 82 мм.
С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Зайцево, применив миномет калибром 82 мм.
В «ДНР» сообщают, что «2 дома и хозяйственная постройка в Горловке повреждены сегодня утром минометным огнем со стороны армии Киева».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и Логвиново. Огонь велся из минометов калибрами 82 мм и 120 мм, АГС-17 и крупнокалиберного пулемета».
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