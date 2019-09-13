Любая попытка остановить реформу децентрализации приведет к значительному вреду, – Яценюк

Любая попытка остановить реформу децентрализации приведет к значительному вреду. Такое мнение в своем Facebook высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк после встречи со специальным посланником немецкого правительства по вопросам децентрализации, бывшим премьер-министром Федеральной земли Саксония Геогром Мильбрадтом.

Арсений Яценюк отметил, что «немецкие партнеры с большим вниманием и сопереживанием продолжают относиться к нынешним политическим процессам в Украине».

«Рад, что их внимание заключается не в формальных словах поддержки, а в неравнодушной и трезвой оценке ситуации и многих рисков, возникающих в стране», – написал политик.

Яценюк подчеркнул, что продолжение политики децентрализации, которую Украина начала в 2014 году, – это «один из самых значимых маркеров, который рассматривают наши партнеры».

«Согласен с мнением коллеги, что любая попытка остановить или подменить реформу, которая уже принесла настоящие права и свободы на места, приведет к значительному вреду. Возвращение к авторитарным практикам прошлого – путь в никуда», – отметил Яценюк.