Не хочу Абхазию или Приднестровье: Зеленский о миротворцах на Донбассе

Вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 13 сентября, на открытии саммита Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я очень осторожно отношусь к этой теме – теме миротворцев на Донбассе. Я знаю, что предыдущая власть обговаривала эти вопросы и структуру, как ввести миротворческую миссию», – сказал он.

Зеленский пояснил свое отношение к миротворцам на Донбассе так: «Я не хочу, чтобы у нас на Донбассе был сценарий абхазский или было Приднестровье, когда миротворцы станут на линии разграничения и потом больше никуда не пойдут, потому что их просто могут не пустить. Поэтому я очень осторожно отношусь к этой теме».

«И я честно скажу, я не поднимаю тему миротворцев, и на Минском процессе мы не поднимаем эту тему. Но я буду доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России. Пожалуйста, туда я их приглашаю, именно там миротворческую миссию мы видим», – резюмировал президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу.

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