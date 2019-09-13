Кучма: Зеленский не пойдет «сразу на выборы на Донбассе»

Представитель Украины в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что действующий глава Украинского государства Владимир Зеленский не пойдет сразу на предоставление Донбассу особого статуса до проведения выборов на неподконтрольной части региона. Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) сегодня, 13 сентября, в Киеве, сообщает «Интерфакс – Украина».

« Она ("формула Штайнмайера", – ред.) не будет там (на встрече лидеров стран "Нормандского формата") утверждена, я уверен. Нужно снова садиться за стол и определять, что для Украины приемлемо, а что нет», – сказал Кучма.

Он выразил убеждение, что Зеленский не пойдет на то, чтобы « идти сегодня на выборы сразу, на особый статус». « Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить Конституцию – простите, это не путь для Украины», – подчеркнул он.

Представитель Украины в ТКГ также указал на неприемлемость амнистии в том виде, в котором она предлагается. « Массовой амнистии не может быть. Амнистию должен пройти каждый человек. И амнистии не должны подлежать те люди, на руках которых кровь», – подчеркнул Кучма.

Напомним, что Леонид Кучма также заявлял, что переговоры один на один при личной встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным дадут положительный результат для урегулирования ситуации на Донбассе.

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