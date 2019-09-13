УВКБ ООН направило более 15 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 12 сентября направило 3 грузовика с гуманитарной помощью на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера (12 сентября, – редд.) через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены промышленные товары общим весом 15,5 тонны», – сказано в сообщении.