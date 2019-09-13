В ОБСЕ рассказали о ранениях мирных жителей на неподконтрольном Донбассе

Вблизи неподконтрольного украинским властям села Терновое (Краснодонский р-н, после переименования – Сорокинский р-н, Луганская обл.) в результате взрыва мины был ранен мужчина, а в неподконтрольном селе Роза (Новоазовский р-н, Донецкая обл.) в результате обстрела была ранена женщина. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 12 сентября.

Наблюдатели уточняли сообщения о том, что 5 сентября мужчина получил ранения в результате взрыва мины примерно в 3 км от Тернового. 8 сентября в больнице Луганска команда Миссии видела мужчину 39-ти лет с ампутированной ниже колена левой ногой, на которой была бинтовая повязка. По его словам, взрывное устройство сработало утром 5 сентября, когда он вместе с другом собирал сено неподалеку от дороги местного значения.

10 сентября медработники этой больницы сообщили наблюдателям, что 5 сентября мужчину прооперировали (в связи с ранениями, соответствовавшими травмам от взрыва мины), при этом во время операции часть его левой ноги была ампутирована.

Также команда Миссии уточняла сообщения о том, что 6 сентября женщина получила ранения в результате обстрела в селе Роза. В больнице Новоазовска члены патруля СММ видели 61-летнюю женщину с ожоговыми травмами обеих рук, одна рука была перебинтована. По словам женщины, она получила ранения – ожоги на руках и ногах – когда рано утром 6 сентября выбиралась из своего охваченного пожаром дома. Женщина также рассказала, что ее дом, двор и автомобиль были полностью уничтожены в результате обстрела.

Сотрудники больницы сообщили, что женщину доставили 6 сентября с ожогами рук и ног 2-й и 3-й степени.