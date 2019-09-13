Налог ради мира на Донбассе: Зеленский о продлении санкций к РФ

Санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 13 сентября, на открытии саммита Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории, не я не раз говорил: единственный путь к этому – это дипломатия. Ее мощное и действенное оружие – это именно санкции», – сказал он.

В этом контексте президент отметил, что международные партнеры очень помогают Украине, и он им очень благодарен, но «иногда они думают о снятии санкций». «Вы теряете деньги? Серьезно? Ну, извините, мы теряем людей», – заявил Зеленский.

«Вы знаете, в цивилизованном мире платить налоги – это нормально, в том числе, для обеспечения порядка. Санкции – это фактически те же самые жесткие налоги, необходимые для мирового порядка. Если угодно – это налог ради мира. И пока он не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены», – подчеркнул глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также сообщил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске.

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