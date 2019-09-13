Разведение сил и средств на Донбассе: Зеленский анонсировал второй этап

Разведение сил и средств на Донбассе продолжится в ближайшее время. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 13 сентября, на открытии саммита Ялтинской европейской стратегии YES-2019 в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Разведение войск – очень чувствительная тема. Мы развели войска в Станице Луганской. Там нет стрельбы, там мы начали строить мост. С гуманитарной точки зрения это очень правильно», – сказал он.

«Согласно Минским договоренностям, следующий этап у нас – разведение сил в Петровском и Золотом. Я думаю, что мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели. И ожидаем встречу в Нормандском формате лидеров четырех стран. Обращаемся к нашим международным партнерам и ожидаем, что до конца сентября она обязательно состоится, потому что тянуть дальше некуда – каждый день гибнут наши ребята», – добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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