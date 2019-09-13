В прифронтовой Попасной отремонтировали больницы

В прифронтовой Попасной (Луганская обл.) отремонтировали отделение центральной больницы и здание станции «скорой помощи». Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что в этом году на развитие медицинской сферы Попаснянского района Луганщины было выделено более 5 млн грн из районного бюджета.

«Так, в течение 2019 года проведен ряд капитальных ремонтов в коммунальном учреждении "Попаснянская центральная районная больница". В частности, завершены капитальные ремонты в главном помещении хирургического отделения больницы и полностью восстановлен технический состав на общую сумму 1 млн 462 тыс. 677 грн», – говорится в сообщении.

«Капремонт в здании станции "скорой медицинской помощи" в городе Попасная обошелся в 1 млн 498 тыс. грн. Также капитально отремонтированы кровли гаража больницы и обустроен обогрев кровли главного корпуса. Кроме того, до конца текущего года планируется завершить капремонт лифта, расположенного в главном корпусе больницы», – сообщили в Луганской ОГА.