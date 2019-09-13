Чудом никто не пострадал: В полиции рассказали о жутком ДТП на Донетчине (Фото)

В с. Богородичное (Славянский р-н, Донецкая обл.) в результате ДТП два легковых автомобиля получили значительные механические повреждения. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Славянского отдела полиции Донецкой области.

Отмечается, что в аварии чудом никто не пострадал.

«Вечером на выезде из села Богородичное в сторону харьковской трассы произошло дорожно-транспортное происшествие. Житель Мариуполя за рулем автомобиля "ЗАЗ-Дэу" не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Nissan", которым управлял житель Николаевки. На место происшествия прибыли правоохранители и экипаж "скорой медицинской помощи", однако выяснилось, что телесные повреждения никто из участников аварии не получил», – рассказали в полиции.

Правоохранителями составлен протокол по ст. 123 КУоАП «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества».

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции