Костинский рассказал о помощи США в расширении украинского телерадиовещания на Донбассе

В рамках проекта по расширению украинского телерадиовещания в аннексированном Крыму, а также на Донбассе, в том числе на неподконтрольных украинским властям территориях, США передают Украине новые мощные цифровые передатчики. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 сентября, в ходе пресс-конференции на тему: «Расширение украинского телевизионного вещания на неподконтрольных правительству территориях и в районах, граничащих с ними» рассказал член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«В поддержку развития украинского телерадиовещания на границе с временно оккупированными территориями народ США в лице USAID (Агентства США по международному развитию – ред.) передает Украине 11 новых мощных цифровых передатчиков стандарта DVB-T2», – сообщил Костинский.

По его словам, проект был начат комиссией при Министерстве информационной политики и USAID в 2018 году. «В июне этого года проект перешел в финальную стадию, в фазу практической реализации, которая будет завершена в ближайшие месяцы», – уточнил член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.